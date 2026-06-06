Indemnización por años de servicio: a cuánto tienes derecho, cuándo se paga y qué hacer si no te la dan

06 jun. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué es la indemnización por años de servicio?

Es un pago que el empleador debe hacer al trabajador cuando lo despide por alguna de las causales que establece el Código del Trabajo, específicamente por necesidades de la empresa o desahucio. No corresponde en todos los casos de término de contrato: si el trabajador renuncia voluntariamente o es despedido por falta grave, en general no hay indemnización.

¿Cómo se calcula?

El monto equivale a un mes de remuneración por cada año de servicio en la empresa, con un tope de 11 años. Eso significa que aunque hayas trabajado 20 años en el mismo lugar, el máximo que puede pagar el empleador por este concepto es 11 meses de sueldo. La base de cálculo es la última remuneración mensual, incluyendo todos los haberes fijos.

¿Hay excepciones al tope?

Si el empleador fue declarado en quiebra fraudulenta o si el trabajador fue despedido sin que se pagaran las cotizaciones previsionales, la ley establece condiciones especiales que pueden modificar el cálculo. En esos casos, lo más recomendable es consultar con la Dirección del Trabajo o con un abogado laboral.

¿Cuándo se paga?

La indemnización debe pagarse al momento de la firma del finiquito, junto con las demás prestaciones que correspondan al término del contrato, como el feriado proporcional y las remuneraciones adeudadas.

¿Qué pasa si el empleador no paga o paga menos?

El trabajador puede recurrir a la Inspección del Trabajo para denunciar el incumplimiento. Si el empleador negó injustificadamente la indemnización, el juez puede aumentar el monto hasta en un 50% como sanción. Tienes un plazo de 60 días hábiles desde el despido para presentar el reclamo ante los tribunales laborales.

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