El curioso video con IA publicado por Javier Milei: Con Donald Trump cantando flamenco y él tocando la guitarra

19 abr. 2026 - 22:55 hrs.

El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un curioso video generado con inteligencia artificial (IA) en el cual se le ve tocando la guitarra mientras su par estadounidense, Donald Trump, canta en español al estilo flamenco, pero con una estética de marichi.

"Soy Mister Ultimátum" o "Reparto tiempo con condiciones" son parte de los versos de la canción que se ha viralizado en las redes sociales.

En el registro aparecen también otros dignatarios extranjeros afines a Milei y Trump; entre estos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, haciendo los coros.

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