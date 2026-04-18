"Ha sido espectacular": La "familia" Mega le dio la bienvenida oficial a Julio César Rodríguez
- Por Nicolás Díaz
Este sábado por la noche el periodista Julio César Rodríguez concretó su retorno a Mega participando en un nuevo capítulo de Only Friends, el espacio de espectáculos conducido por Tonka Tomicic y José Antonio Neme.
Fue precisamente este último quien recibió al exconductor de Primer Plano en una alfombra roja apostada en los estudios de Megamedia, lugar donde la "familia" Mega le dio su bienvenida oficial al canal.Ir a la siguiente nota
A través de un video, rostros como Karen Donggenweiler, Rodrigo Sepúlva, María José Quintanilla, Jaime Leyton, Carmen Gloria Arroyo y otros trabajadores de la señal le entregaron sus mejores deseos a "JC" en esta nueva etapa profesional.
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