Canasta básica de alimentos superó los $90 mil: ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio?
- Por Nicolás Díaz | Diego Ponce
El sorpresivo aumento de un 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se debió en parte al incremento de uno de sus componentes, la canasta básica de alimentos, que tras experimentar un alza del 0,5% se elevó hasta los $90.261.
Según Clapes UC, los limones, los tomates y los plátanos conforman la "tríada" de frutas y verduras cuyos precios subieron más en la canasta básica de alimentos.Ir a la siguiente nota
Pero no todo son malas noticias, ya que en este mismo periodo productos como el trutro de pollo, los choritos, la manzana y el té para preparar registraron una baja en sus precios.
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