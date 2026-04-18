Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

Canasta básica de alimentos superó los $90 mil: ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio?

Nacional

El sorpresivo aumento de un 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se debió en parte al incremento de uno de sus componentes, la canasta básica de alimentos, que tras experimentar un alza del 0,5% se elevó hasta los $90.261.

Lo más visto de Nacional

Según Clapes UC, los limones, los tomates y los plátanos conforman la "tríada" de frutas y verduras cuyos precios subieron más en la canasta básica de alimentos.

Ir a la siguiente nota

Pero no todo son malas noticias, ya que en este mismo periodo productos como el trutro de pollo, los choritos, la manzana y el té para preparar registraron una baja en sus precios.

Todo sobre Inflación en Chile

Leer más de

Notas relacionadas