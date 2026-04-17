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Ministro de Transportes se muestra a favor de extensión del Metro a La Reina y Peñalolén: "Una propuesta que parece muy atractiva"

Nacional

El Metro de Santiago está viviendo actualmente su mayor etapa de expansión con los distintos avances que llevan las futuras líneas 7, 8 y 9; sin embargo, estos no son los únicos trazados que podría sumar el tren subterráneo capitalino.

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Las comunas de La Reina y Peñalolén trabajaron en una propuesta de extensión que llevaría a la Línea 3 hacia el Hospital Militar y que posteriormente llegaría al corazón del segundo municipio al desviar su trazado al sur por la avenida Consistorial.

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La idea fue bien recibida por el ministro de Transportes, Louis de Grange, quien sostuvo que se trata de "una propuesta que parece muy, muy atractiva". Por su parte, el Metro de Santiago dijo que la iniciativa "tiene el potencial de materializarse", pero que aún se debe evaluar su prioridad y disponibilidad de recursos.

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