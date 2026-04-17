Alcades de La Reina y Peñalolén solicitan expansión del Metro: Estas son las estaciones propuestas

17 abr. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

En una iniciativa conjunta que busca transformar la conectividad del sector oriente de la capital, las autoridades municipales de Peñalolén y La Reina presentaron una ambiciosa propuesta de expansión para la red de Metro de Santiago.

El proyecto, planteado formalmente ante el ministro de Transportes, Louis de Grange, contempla la prolongación de la actual línea 3 a través de siete nuevas paradas, con el objetivo principal de integrar a zonas que históricamente han carecido de un acceso directo y eficiente al sistema de transporte subterráneo.

La necesidad de este proyecto surge de una realidad demográfica y vial crítica en comunas como Peñalolén, que actualmente cuenta con una población cercana a los 250.000 habitantes, que enfrentan serias dificultades de movilidad.

Según las autoridades locales, la infraestructura vial actual resulta insuficiente para los requerimientos de la ciudadanía, lo que se traduce en trayectos excesivamente largos, incluso para desplazamientos que ocurren dentro de los límites de la misma comuna.

La extensión propuesta no solo mejoraría la conexión con el resto de la ciudad, sino que facilitaría la vida interna de estos barrios.

¿Cuáles son las estaciones de metro que piden como extensión?

El plan de expansión diseñado por los alcaldes Miguel Concha en Peñalolén y José Manuel Palacios, de La Reina, establece un recorrido que se dividiría en dos etapas de crecimiento de la Línea 3.

La ruta comenzaría su avance hacia el oriente integrando estaciones estratégicas que servirían a centros neurálgicos de servicio y áreas residenciales de alta densidad.

El listado de las estaciones sugeridas inicia con la parada Hospital Militar, seguida por Arrieta y la estación Consistorial, la cual se ubicaría en las inmediaciones de la Municipalidad de Peñalolén.

Proyección de expansión Línea 3. Peñalolén.

El trazado continuaría hacia el suroriente con la estación Los Viñedos, para luego alcanzar un punto clave en el sector: La estación Quebrada Macul.

Esta última se proyecta en una ubicación cercana al parque homónimo, una zona que ha visto incrementada su afluencia de visitantes y que requiere mejores alternativas de acceso.

Finalmente, el recorrido propuesto concluiría con las estaciones San Luis y Los Cerezos, ambas situadas en el eje de la Avenida Tobalaba. Este diseño busca crear un corredor de transporte que alivie la presión sobre las arterias viales saturadas y ofrezca una alternativa rápida y segura para miles de familias.

Impacto social y reducción de los tiempos

Para los jefes comunales, la falta de opciones de movilidad de alta capacidad representa una forma de injusticia territorial, ya que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos al obligarlos a destinar una parte significativa de su jornada diaria a los traslados.

Para la administración local, este proyecto representa un paso fundamental para modernizar la comuna y otorgar a sus habitantes la equidad en el transporte que demandan. La propuesta ahora queda bajo el análisis técnico del Ministerio de Transportes y de la empresa Metro, quienes deberán evaluar la factibilidad técnica y económica de esta extensión.

Mientras tanto, los municipios de Peñalolén y La Reina mantienen su postura de que esta obra es esencial para el desarrollo urbano sostenible del sector, permitiendo que el crecimiento de la red de Metro acompañe de manera efectiva el crecimiento poblacional de la periferia oriente de Santiago.

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