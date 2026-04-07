Metro anuncia extensión horaria por evento deportivo: Estas serán las estaciones habilitadas

07 abr. 2026 - 10:36 hrs.

Este martes, Santiago será el escenario de uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano. Universidad Católica recibe a Boca Juniors en el estadio Claro Arena, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y se espera una masiva concurrencia de hinchas cruzados que quieran vivir de cerca este duelo continental. Para quienes planean ir al partido y volver en metro, hay una buena noticia que conviene tener muy presente antes de salir de casa.

Metro de Santiago anunció una extensión especial de su horario de funcionamiento para facilitar el traslado de todas las personas que asistan al encuentro deportivo de este martes. La medida apunta directamente a que los asistentes puedan regresar a sus hogares de manera cómoda y segura, sin tener que preocuparse de quedarse fuera del servicio. Esto es un gesto concreto de la red de transporte hacia los hinchas que se sumen a esta noche de fútbol internacional.

¿Cuál será el cambio de horario?

La extensión horaria afecta a estaciones específicas de la Línea 1, tanto para el ingreso como para la salida del tren subterráneo. La estación habilitada para ingresar luego del partido será Los Dominicos, el acceso más cercano para quienes asistan al estadio Claro Arena.

Para la salida las estaciones habilitadas con el horario extendido serán Tobalaba y Baquedano, ambas pertenecientes a la Línea 1. Estas dos estaciones son las que concentrarán el flujo de personas que salgan del partido y busquen continuar para otros puntos de la capital.

El horario extendido en estas estaciones llegará hasta las 00:30 horas de la noche. Eso le da un margen razonable a quienes salgan del estadio Claro Arena una vez terminado el partido para poder tomar el tren sin apuros. Siempre es bueno considerar que los últimos minutos antes del cierre suelen ser los más concurridos, por lo que salir con algo de anticipación puede marcar la diferencia.

📍Hoy extenderemos nuestro horario de servicio hasta la 00:30 hrs., en algunas estaciones para que regreses a casa después del evento deportivo en el estadio Claro Arena.



Estación de ingreso: Los Dominicos (L1)



Estaciones de salida: Tobalaba y Baquedano (L1) pic.twitter.com/tHrazqEoWL — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 7, 2026

Recomendaciones de Metro

Desde Metro de Santiago también aprovecharon el anuncio para entregar algunas recomendaciones prácticas a quienes piensen usar el servicio esta noche. La primera y más importante es planificar el viaje con antelación, conociendo de antemano cuáles son las estaciones habilitadas y el recorrido que se va a realizar. Eso evita confusiones en un contexto de alta demanda como el de un partido de Copa Libertadores.

La segunda recomendación es cargar la tarjeta bip! antes de llegar a la estación, idealmente desde casa o durante el día. Hacerlo en las máquinas del metro justo antes del partido o al regreso puede generar filas y retrasos innecesarios. Tener el saldo listo es uno de esos pequeños gestos que hacen que el viaje sea mucho más fluido para todos.

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