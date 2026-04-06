Metro de Santiago restablece servicio tras cierre total de línea 4A

06 abr. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en toda su red, luego que durante la mañana de este lunes se informó de un cierre total de la línea 4A a causa de una "persona no autorizada que baja a la vía" en estación La Granja.

A través de sus redes sociales, la empresa estatal informó a las 9:18 horas que "estamos realizando evacuaciones" en diferentes estaciones de la línea 4A.

En consecuencia, se mantuvieron cerradas las siguientes estaciones:

La Cisterna

San Ramón

Santa Rosa

La Granja

Santa Julia

Vicuña Mackenna

Debido a la interrupción del servicio, Metro compartió un justificativo que se puede descargar (pincha aquí).

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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