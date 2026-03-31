Neptuno ya tiene puertas de andén: Estas son las estaciones de Metro que se sumarán este año

31 mar. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto con autoridades de Metro de Santiago, anunciaron que la estación Neptuno ya cuenta con puertas de andén en el lado norte y que iniciaron con éxito las pruebas técnicas para completar la instalación.

Además, adelantaron que seis estaciones se sumarán a la medida que tiene como objetivo reforzar la seguridad en los andenes y reducir los incidentes e interrupciones que afectan durante todo el año al servicio de transporte.

Las estaciones que se suman este año

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, informó que tienen como meta principal del proyecto llegar hasta el año 2028 con toda la Línea 1 con puertas de andenes en ambos lados totalmente instaladas y operativas.

Bravo detalló los planes para este año: "La Línea 1 va a quedar con seis estaciones con sus puertas de andenes completamente operativas", y el ministro de Grange adelantó cuáles serán dichas estaciones.

La hoja de ruta continúa con instalar en los andenes del lado sur de San Pablo y Neptuno, y "luego el resto de las estaciones hacia el oriente", es decir, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador y San Alberto Hurtado.

"Este tipo de proyectos robustece la red de Metro de Santiago y eleva su posición como uno de los mejores servicios a nivel mundial. Las nuevas puertas en andén entregarán mayor seguridad a los usuarios, ya que evitarán que se produzcan interrupciones en la operación producto de situaciones que ocurran en las vías", enfatizó de Grange.

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