Día del Joven Combatiente: Red Movilidad implementa desvío de buses ante los primeros disturbios en comunas de Santiago

29 mar. 2026 - 22:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se conmemora una vez más el Día del Joven Combatiente, jornada en la cual se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de agentes de la dictadura el día 29 de marzo de 1985.

La fecha se instauró como un momento de reflexión y movilización por las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet; sin embargo, muchas veces termina en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las policías.

Esta noche ya se están registrando los primeros disturbios en algunas comunas de Santiago, por lo que Red Movilidad implementó una serie de desvíos en el recorrido de los buses del transporte público capitalino.

Desvíos del transporte público en Santiago

Estos son los desvíos informados por Red Movilidad la noche de este domingo:

Av. Las Rejas, 5 de Abril y Villa Francia .

. Eje Santa Rosa (Lo Ovalle, Vespucio, Gabriela, Mariscal, Acceso Sur).

(Lo Ovalle, Vespucio, Gabriela, Mariscal, Acceso Sur). Cerro Navia : Mapocho con Huelén, La Estrella, José Joaquín Pérez, Salvador Gutiérrez y Santos Medel.

: Mapocho con Huelén, La Estrella, José Joaquín Pérez, Salvador Gutiérrez y Santos Medel. Huechuraba y Recoleta : Eje Recoleta (Zapadores/Vespucio/Premio Nobel)

: Eje Recoleta (Zapadores/Vespucio/Premio Nobel) Maipú : Sector Rinconada, El Olimpo, Las Naciones y Portales.

: Sector Rinconada, El Olimpo, Las Naciones y Portales. Pedro Aguirre Cerda : Eje Departamental, entre Clotario Blest y Club Hípico.

: Eje Departamental, entre Clotario Blest y Club Hípico. Peñalolén : Av. Grecia, entre Vespucio y Diagonal Las Torres.

: Av. Grecia, entre Vespucio y Diagonal Las Torres. Pudahuel : La Estrella, Laguna Sur y Teniente Cruz.

: La Estrella, Laguna Sur y Teniente Cruz. Puente Alto : Sector Juanita, Eyzaguirre, Acceso Sur.

: Sector Juanita, Eyzaguirre, Acceso Sur. Quilicura : Eje Marcoleta, San Luis, Av. Matta y Las Violetas.

: Eje Marcoleta, San Luis, Av. Matta y Las Violetas. San Bernardo: Av. Colón, Pedro Sancho de la Hoz, Carelmapu, San Martín de Solis y Padre Hurtado con Balmaceda.

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