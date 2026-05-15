Vuelos baratos, cobros extra: el debate que instalaron los pasajeros chilenos sobre las tarifas Low Cost

15 may. 2026 - 07:12 hrs.

Una carta publicada en El Mercurio desencadenó esta semana una discusión sobre el funcionamiento de las aerolíneas low cost en Chile. El detonante fue concreto: un pasajero relató que, al regresar de Argentina, él y sus acompañantes debieron pagar cerca de US$93 adicionales por persona para abordar con bolsas que contenían compras y recuerdos del viaje.

La experiencia no fue aislada. Según consignó el mismo medio, otro lector describió el alto costo que enfrentó al intentar modificar la fecha de regreso de un viaje a Perú.

Ambos testimonios apuntan a una misma inquietud: servicios que antes se consideraban parte del viaje —llevar bultos de mano, cambiar una fecha— hoy implican pagos adicionales en las aerolíneas de bajo costo.

Cómo funciona el modelo

El sistema low cost se basa en que cada pasajero elige cómo quiere viajar y qué servicios desea incorporar a su pasaje, pagando solo por lo que efectivamente necesita. Bajo esa lógica, el precio base del pasaje es bajo precisamente porque excluye prestaciones que en otros modelos venían incluidas por defecto.

En Chile, SKY Airline fue la primera en adoptar este modelo tras anunciar su transformación en aerolínea de bajo costo en 2015. En 2017 se sumó JetSMART. LATAM Airlines también opera con algunas prácticas propias del modelo, como el cobro por equipaje y la venta de alimentos a bordo.

La normativa vigente establece un piso mínimo: las aerolíneas, incluidas las low cost, están obligadas a incorporar al menos un equipaje de mano pequeño sin costo adicional. Todo lo que exceda ese umbral queda sujeto a cobro según las condiciones de cada tarifa contratada.

Las dos posiciones en el debate

Mientras unos pasajeros cuestionan que prácticamente cualquier prestación implique un pago extra, otros defienden que esa misma estructura es la que ha permitido reducir tarifas y ampliar el acceso al transporte aéreo.

El gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Eduardo Hardessen Ebel, intervino en el debate para recordar que el modelo ha contribuido a acercar la aviación comercial a una mayor cantidad de personas y llamó a los usuarios a revisar con atención las condiciones de equipaje, cambios de fecha y flexibilidad tarifaria antes de concretar una compra.

La discusión no es nueva ni exclusiva de Chile. En Perú, el Congreso debatió recientemente una iniciativa para obligar a las aerolíneas a incluir equipaje de mano sin costo adicional.

Los gremios del sector advirtieron que la norma encarecería los boletos y comprometería la viabilidad del modelo de bajo costo, mientras que organizaciones de defensa del consumidor sostuvieron que la fragmentación tarifaria representa un perjuicio para los usuarios.

El contexto de la industria

El debate llega en un momento de presión para el sector. Según reportó BioBioChile, el ministro de Transportes, Louis de Grange, cuestionó en abril en el foro Wings of Change Americas 2026 de IATA el sistema de precios dinámicos de las aerolíneas. La industria respondió con datos sobre sus márgenes y costos operacionales.

Un indicador que suma al cuadro: la tasa de reclamos de JetSMART más que duplicó entre 2019 y los primeros meses de 2026, pasando de 9,6 a 23,5 quejas por cada 10.000 pasajeros, según datos de la Junta de Aeronáutica Civil.

Por su parte, según cifras de la propia IATA, cerca del 50% del precio final del ticket aéreo que paga el consumidor corresponde a impuestos, tasas y cobros externos a las aerolíneas.