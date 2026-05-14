Roberto Saa explica aumento del pago mínimo de las tarjetas de crédito: Intereses podrían bajar de 160% a 40%

14 may. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del próximo 1 de junio comenzará a regir un cambio en el pago mínimo de las tarjetas de crédito, medida que fue explicada por el editor de Economía de Mega, Roberto Saa, durante el matinal Mucho Gusto.

El periodista detalló cómo funcionará la modificación y explicó, con ejemplos prácticos, el impacto que podría tener para quienes acostumbran pagar solo el monto mínimo mensual de sus tarjetas bancarias o de casas comerciales.

Cómo funciona hoy el pago mínimo

Durante el programa, Saa recordó que actualmente las personas pueden optar entre pagar la cuota mensual completa o el denominado pago mínimo.

“Ustedes saben que cuando compran algo, por ejemplo, en cuotas con la tarjeta de crédito, después van a venir esas cuotas mensuales. Pero también viene la opción de un pago mínimo, y mucha gente, obviamente, con el fragor de la economía, las dificultades económicas, a veces paga el pago mínimo”, comentó.

Según explicó, hasta ahora el pago mínimo corresponde al 1% del saldo total adeudado. “Eso es lo que habían establecido los bancos, las casas comerciales, para el pago mínimo”, indicó.

Qué cambiará desde junio

El editor de Economía detalló que, tras una determinación tomada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), “a partir del 1 de junio ese pago mínimo ya no será el 1% del saldo, sino que será el 5% del saldo”, sostuvo.

Para ejemplificar el impacto del cambio, comparó cuánto tiempo puede tardar una persona en pagar completamente su deuda bajo ambos escenarios. “La gente que estaba pagando solo el 1%, solo el pago mínimo de su tarjeta, podía tener hasta 180 meses para terminar pagando el total de esa deuda. Y esto, si se paga el 5%, se reduce a 60 meses”, explicó.

Saa también expuso cómo varían los intereses acumulados. “Pagando el pago mínimo de 1% que hay ahora, los intereses acumulados llegaban a 160%, o sea, pagaban más del doble de lo que tú estabas pidiendo con esa compra. Con el 5% se reduce a 40% ese interés acumulado”, afirmó.

El caso de las cuotas “precio contado”

Durante el análisis, el periodista también abordó las compras realizadas en cuotas sin interés, conocidas como “precio contado”.

“¿Quién no ha visto la opción de pagar tres cuotas precio contado, 6 cuotas precio contado? Es una muy buena opción”, afirmó.

Sin embargo, señaló que muchas personas igualmente terminan pagando intereses porque optan por cancelar únicamente el pago mínimo. “El órgano regulador (CMF) vio que de toda esa gente que compra en cuotas precio contado, un 84% igual está pagando intereses porque está pagando el pago mínimo”, sostuvo.

“Hace muy bien en subirlo”

Saa reconoció que la medida “obviamente puede complicar a muchas personas, porque efectivamente el pago mínimo es una buena forma de que la gente, si tiene un mes complicado y tiene que pagar una cuota, tenga una opción para salvar ese mes”, comentó.

Pese a ello, señaló que la modificación busca evitar problemas mayores de endeudamiento. “Efectivamente, el órgano regulador creo que hace bien en subirlo, por estos números y porque la palabra sobreendeudamiento es un tema muy complicado”, cerró.