Región de Antofagasta suma nueva forma de pago en el transporte público: Cómo funcionará y en qué comunas

30 mar. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del miércoles 1 de abril, comenzará a operar un nuevo sistema de pago electrónico en la región de Antofagasta, a través de la esperada tarjeta "Antofagasta Conectado".

Este nuevo sistema será similar a la tarjeta Bip o las tarjetas usadas en otras regiones del país, lo que permitirá pagar la tarifa de los buses urbanos en tres de las ciudades más importantes de la región.

¿Qué comunas funcionarán con la nueva tarjeta?

Según explicó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, los usuarios del transporte público en Antofagasta, Calama y Tocopilla podrán comenzar a pagar su pasaje con la tarjeta "Antofagasta Conectado".

La autoridad destacó que permitirá realizar un pago "más rápido, simple y seguro" y realizó un llamado a adquirir la nueva tarjeta en los más de 350 puntos de venta y recarga. Para más detalles, pincha aquí.

Cabe consignar que este nuevo sistema considera la eliminación gradual del pago en efectivo a bordo de los buses. Durante este periodo de transición, que se extenderá por tres meses, se mantendrán disponibles tanto el pago en efectivo como las nuevas modalidades electrónicas.

Los nuevos sistemas de pago electrónico en Antofagasta

La nueva tarjeta "Antofagasta Conectado" tendrá una versión para adultos y otra para personas de 65 años o más, que podrán acceder a una rebaja del 50% en la tarifa mediante la Tarjeta Persona Mayor TAM.

Asimismo, en el caso de los estudiantes, podrán utilizar su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), la que deberá contar con saldo disponible y chip activo.

De igual forma, estará disponible el pago mediante código QR a través de la aplicación Bipay Wallet (Google Play y App Store); también podrás pagar con tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago (Visa y Mastercard).