En medio de complejo momento: Yamila Reyna y Daniel Valenzuela se suman a "¿Volverías con tu ex? 2"

15 may. 2026 - 15:54 hrs.

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela serán parte de “Volverías con tu ex? 2”, reality que buscará reunir a antiguas parejas en busca de una posible segunda oportunidad.

La dupla llega al programa con una historia cargada de complicidad, cariño y apoyo mutuo, aunque también marcada por los problemas de convivencia que terminaron alejándolos años atrás.

Una relación que nació en Mega

La historia entre Yamila y Daniel comenzó en 2016 en los pasillos de Mega, mientras ella participaba en la teleserie “Ámbar” y él trabajaba en radio dentro del canal, según recordó la actriz, fueron las hijas de Daniel quienes hicieron de “cupido” en el inicio del romance.

La relación avanzó rápidamente y ambos llegaron a convivir durante más de un año y medio. Incluso, cercanos al comunicador aseguraban que Yamila había sido “la mejor polola” que había tenido.

Sin embargo, el desgaste cotidiano y las exigencias laborales terminaron afectando el vínculo: “Nos dimos cuenta de que éramos más amigos que otra cosa, pero siempre la mejor de las ondas y los mejores recuerdos”, explicó Daniel sobre el quiebre.

El difícil presente de Yamila Reyna

Actualmente, Yamila enfrenta un complejo momento personal tras su mediática ruptura con Américo, relación que habría estado marcada por episodios de violencia física y psicológica, según trascendidos que remecieron al mundo del espectáculo.

Daniel, en tanto, también conoce de relaciones expuestas públicamente. Su quiebre con Paloma Aliaga —tras una polémica infidelidad con el hermano del comunicador— marcó profundamente su vida personal.

Desde entonces, el rostro de radio y televisión se ha enfocado en sus hijas y en reconstruirse emocionalmente.

Ahora, ambos volverán a convivir en el encierro de “Volverías con tu ex? 2”, donde buscarán resolver las dudas pendientes y descubrir si todavía existe espacio para el amor: “Está pasando por un momento muy jodido, muy duro, pero Yamila sabe resolver todo”, afirmó Daniel sobre el difícil presente de su expareja.

Los participantes que estarán en el nuevo reality

La primera dupla en ser presentada fue la de Álvaro Ballero (44) y Ludmila Ksenofontova (45), la pareja que remeció la farándula con su mediática separación en agosto del año pasado, tras 17 años de matrimonio y cuatro hijos en común, hoy vuelven a reencontrarse.

Por otra parte, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo han dejado diversas reacciones en redes sociales luego de ser la segunda expareja confirmada, con una particularidad: tienen 21 años de diferencia, el abogado y la periodista se pondrán a prueba, luego de terminar su relación hace unos meses.

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