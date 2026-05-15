"Lo único que me deja tranquila": El desgarrador mensaje de Steffi Méndez tras separarse temporalmente de su hijo

15 may. 2026 - 15:42 hrs.

Un especial momento personal atraviesa Steffi Méndez luego de despedirse de su hijo Gio, de 2 años, quien debió viajar para pasar unos días junto a su padre, Dante Lindhe, en medio del proceso judicial que ambos enfrentan por la custodia del menor.

Durante las últimas horas, la influencer compartió una serie de publicaciones en redes sociales donde dejó en evidencia la tristeza y angustia que siente por esta separación temporal.

Incluso, en sus historias de Instagram, Steffi apareció llorando mientras hablaba sobre lo difícil que ha sido dejar ir a su hijo, especialmente luego de las fuertes declaraciones que anteriormente realizó contra su expareja, a quien calificó como “manipulador, mitómano y terriblemente infeliz”.

El emotivo mensaje de despedida

Pese al dolor del momento, Steffi quiso dedicarle un cariñoso mensaje a Gio antes de su viaje, compartiendo una selfie junto al pequeño tras pasar un largo periodo juntos:

“Te fuiste feliz y eso es lo único que me deja tranquila. Eres feliz, sabes que yo siempre seré feliz”, escribió la influencer.

Luego agregó: “Buen viaje, mi vida. Pásalo increíble y aquí te estaré esperando en nuestro hogar, papito”.

Finalmente, cerró el mensaje con una emotiva reflexión dedicada a su hijo: “Gio, eres un niño noble, hermoso, alegre e inteligente. Mereces amor infinito de todos los que te rodean. Que papito Dios te bendiga y te proteja en todos sus pasos siempre”.

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en medio del delicado momento familiar que atraviesa.

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