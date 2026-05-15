Por un voto: Corte salva a juez Urrutia y descarta sanción por viaje al extranjero con licencia médica

15 may. 2026 - 15:57 hrs.

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió absolver por un voto al polémico juez Daniel Urrutia y dejar sin sanción sus dos viajes al extranjero mientras contaba con una licencia médica.

Y es que Mega Investiga reveló en diciembre pasado que al magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago se le abrió un sumario por dos viajes al extranjero cuando estaba con reposo médico.

La investigación, a cargo de la fiscal judicial Macarena Troncoso, había establecido que uno de los viajes de Urrutia a Ecuador en 2022 estaba fuera de la norma e infringía el Código Orgánico de Tribunales. Por lo que propuso que se suspendiera al magistrado por dos meses sin goce de sueldo.

En tanto, por otro de sus viajes, hacia Costa Rica en enero de 2020, la fiscal judicial optó por proponer al pleno de la Corte de Santiago que se sobreseyera al juez, por considerar que los hechos se encontraban prescritos. Así las cosas, este martes el pleno del tribunal de alzada capitalino sometió a discusión las propuestas de la fiscal judicial Macarena Troncoso.

En cuanto al viaje a Costa Rica en 2020, la mayoría del pleno aceptó la propuesta de Troncoso. La controversia vino en cuanto al segundo viaje imputado al magistrado Urrutia.

“Estiman que los antecedentes recabados en la investigación permiten tener por acreditado que este salió del país pese a encontrarse con licencia médica extendida por su psiquiatra atendido su diagnóstico, lo que le permitió ausentarse de sus funciones en días laborales, los que, en consecuencia, no necesitó justificar con días administrativos u otro tipo de permisos”, señala el fallo.

Y el pleno concluyó que “sin perjuicio de haberse establecido la existencia de una conducta susceptible de reproche disciplinario, este tribunal pleno no comparte la propuesta fiscal de sanción, únicamente por considerar que en el caso ha operado la prescripción del ejercicio de la facultad disciplinaria al haberse verificado con creces el término exigido por la normativa”.

Pese a los reparos, 14 ministros contra 13 estuvieron por rechazar la propuesta de sanción en contra del magistrado y, en consecuencia, absolver al juez Urrutia.

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