Sammis Reyes anuncia nuevo emprendimiento tras complejo periodo empresarial: "Me río de mis desgracias"

15 may. 2026 - 11:52 hrs.

Sammis Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto ligado al rendimiento humano y desarrollo personal, luego de atravesar un difícil periodo como empresario.

A través de sus redes sociales, el exdeportista compartió una reflexión sobre los últimos 15 meses de su vida, asegurando que enfrentó momentos complejos que terminaron transformándose en aprendizajes:

“Nunca pensé contar qué pasó en mi vida como empresario en los últimos 15 meses… Pero hoy miro hacia atrás y me río de mis desgracias”, escribió.

“Todo fue una gran enseñanza”

En la publicación, Sammis Reyes reconoció que hubo situaciones que en su momento consideró “lo peor del mundo”, aunque con el tiempo cambió completamente su mirada.

“Todo lo que en algún momento pensé que era lo peor del mundo, fue simplemente una gran enseñanza”, expresó.

El exjugador de la NFL también aseguró que llevaba años preparándose para esta nueva etapa profesional: “Me he preparado muchos años para este momento y finalmente llegó el día”, agregó.

¿Qué es el “Human Performance System”?

Junto con el mensaje, Sammis Reyes reveló el nombre de su nuevo emprendimiento: “Human Performance System”.

Aunque todavía no entrega mayores detalles sobre el proyecto, adelantó que en los próximos días dará a conocer el trabajo que ha desarrollado junto a su equipo durante los últimos meses: “En los próximos días, les contaré todo lo que en conjunto con mi equipo llevamos meses planeando”, señaló.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el giro empresarial del exdeportista y valoraron que hablara abiertamente sobre los fracasos y aprendizajes que ha enfrentado fuera del deporte profesional.

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