¿Cuándo se considera jornada extraordinaria de trabajo?

15 may. 2026 - 12:00 hrs.

En algunos trabajos, es común que el trabajador requiera quedarse un tiempo adicional en su puesto. Cuando esto ocurre, es fundamental saber cómo la legislación laboral protege y remunera esta situación, conocida como jornada extraordinaria.

El Código del Trabajo define normas estrictas para evitar irregularidades tanto para el empleador como para el trabajador, así como para compensar efectivamente el esfuerzo extra aplicado.

¿A qué se le llama jornada extraordinaria de trabajo?

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), es toda aquella jornada que excede el máximo legal (actualmente 42 horas semanales) o la jornada ordinaria pactada en el contrato si esta es menor.

La realización de estas horas debe concretarse bajo los siguientes requisitos obligatorios:

Motivos: solo se pueden pactar para atender necesidades o situaciones transitorias de la empresa.

solo se pueden pactar para atender necesidades o situaciones transitorias de la empresa. Procedimiento y duración: los pactos deben constar por escrito y con una vigencia máxima de tres meses. Puede renovarse si persiste la necesidad.

los pactos deben constar por escrito y con una vigencia máxima de tres meses. Puede renovarse si persiste la necesidad. Límite diario: solo se pueden realizar hasta dos horas extras por día, siempre y cuando estas labores no sean perjudiciales para la salud del trabajador.

Asimismo, todo exceso por sobre la jornada habitual debe pagarse como hora extra, incluso si no existe pacto. Las horas trabajadas en exceso con conocimiento del empleador (registradas en el control de asistencia) también son horas extraordinarias.

¿Cómo se calcula el pago de las horas extraordinarias?

La ley exige al empleador dividir el sueldo mensual entre 30, multiplicar el resultado por 28 y luego dividirlo por 176. Este procedimiento es clave, pues permite saber el valor de la hora ordinaria.

Una vez hecho esto, sobre el resultado se debe añadir el recargo obligatorio del 50% por cada hora ordinaria.

Una alternativa más directa es multiplicar el sueldo mensual por 0,0079545. Esta fórmula entrega el valor de la hora extra con el recargo del 50% en un solo paso, evitando errores comunes al realizar múltiples operaciones matemáticas.

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