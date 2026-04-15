Horas extras: ¿Cómo se calcula su pago?

15 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Tener claro el funcionamiento del cálculo de las horas extras es importante para el correcto desarrollo del acuerdo entre el empleado y el empleador durante la vigencia de su vínculo.

La Dirección del Trabajo, en la sección de consultas de su sitio web, ofrece los detalles sobre la mayoría de trámites y gestiones alusivos a su jurisdicción.

En el apartado de remuneraciones, por ejemplo, se encuentra precisada la información que respecta a las horas extraordinarias y a la forma de deducción de su pago.

¿Cómo se calcula el pago de las horas extras?

La información oficial reseña que las horas extras se calculan con base en el sueldo convenido para la jornada ordinaria, tomando en cuenta un recargo del cincuenta por ciento del valor. Este monto deberá ser liquidado y pagado en conjunto con las remuneraciones ordinarias del período en cuestión.

En el caso de que no haya un sueldo convenido de manera formal, o este sea inferior al ingreso mínimo mensual que se determina en la ley, éste constituirá la base de cálculo para el respectivo recargo pendiente.

El marco legal de esta determinación reside en el inciso 3° del artículo 32 del Código del Trabajo, que rige actualmente en el territorio nacional.

La consideración del sueldo

Una remuneración o beneficio es considerado como sueldo si reúne condiciones inherentes a él. Como por ejemplo, estipendio fijo, monto pagadero en dinero, pago en períodos iguales determinados en el contrato y respuesta a una prestación de servicios.

En consecuencia, todos los activos que reúnan estas características son constituidos como sueldo del trabajador y sirven como base para el cálculo del valor de las horas extras. El carácter de esta prestación reside en la posibilidad de poder percibirla mensualmente, bajo un monto y forma de pago prereestablecidos.

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