Ley 40 horas: ¿Cuándo se podrá pactar una jornada de 4 días trabajados y 3 días libres?

14 abr. 2026 - 14:00 hrs.

La implementación de la ley 40 horas trae consigo una serie de cambios entorno a la jornada laboral de los chilenos. Esta legislación, de ejecución progresiva, busca disminuir las horas laborales en la semana, partiendo de jornadas de 45 horas para, finalmente, implementar jornadas de 40 horas.

Según la Dirección del Trabajo, la nueva norma reduce las horas de trabajo y aumenta los tiempos de descanso. Estos reajustes se hacen en cómputos semanales, mensuales o, en algunos casos, anuales.

La disminución promovida por el estatuto se aplica directamente en las horas diarias o se otorga como una especie de descanso compensatorio, mensual o anual.

¿Cuándo se podrá pactar una jornada de 4 días trabajados y 3 días libres?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 40 horas, podrá pactarse una jornada de 4 días trabajados y días libres cuando se encuentren implementadas las 40 horas laborales.

En consecuencia, si un empleador se adelanta y decide aplicar desde ya la jornada de 40 horas también podrá convenir su realización en 4 días seguidos por 3 días de descanso.

Por el contrario, si se espera al quinto año de vigencia de la ley para hacer la reducción de la jornada, solo desde ese momento de total entrada en vigor se podrá establecer la distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 de descanso.

¿Es obligatorio esperar para implementar la ley 40 horas?

La ley N°21.561, publicada en el Diario Oficial el 26 de abril de 2023, estipula que no existe obstáculo legal para que las empresas puedan reducir la jornada semanal antes de las fechas estipuladas.

En la ley 40 horas se establece la obligatoriedad de respetar la normativa, sin que las empresas estén forzadas a respetar el cronograma de gradualidad.

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