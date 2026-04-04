Ley 40 Horas: ¿Quiénes no tendrán reducción de su jornada laboral en abril?

04 abr. 2026 - 18:00 hrs.

El próximo domingo 26 de abril entrará en vigor la segunda reducción de la Ley 40 Horas, que ajustará la jornada laboral en 42 horas semanales para todos los trabajadores, permitiendo regresar a sus hogares mucho antes.

Si bien la medida corresponde a todos los empleados cuyo contrato se encuentre regulado por el Código del Trabajo, existen casos específicos en los que no aplica.

¿Para quiénes no aplica la reducción de la jornada por la Ley 40 Horas?

La Dirección del Trabajo (DT) establece que la medida no se implementará para las siguientes personas:

Quienes ejercen labores de alta gerencia dentro de la empresa , como gerentes, directores, administradores principales, apoderados con facultades administrativas, entre otros.

, como gerentes, directores, administradores principales, apoderados con facultades administrativas, entre otros. Quienes trabajan sin fiscalización superior, por el tipo de labores que ejercen.

Si a este trabajador se le exige laborar en una hora específica, tiempos de colación controlados y enfrenta reprimendas por conectarse tarde, automáticamente se considera que sí tiene fiscalización.

Por ello, la empresa está obligada a darle un horario formal (42 horas semanales desde abril) y pagarle horas extras si se excede.

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