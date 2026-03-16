Ley que reduce la jornada laboral: ¿Cuándo todas las empresas deben aplicar las 40 horas?

16 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La ley 40 horas, que estipula que la jornada laboral se vaya reduciendo de manera gradual, ya está en marcha;sin embargo, todavía faltan años para que llegue a su implementación total.

Según la Dirección del Trabajo, esta legislación supone la disminución del tiempo de trabajo y el aumento del tiempo de descanso.

De acuerdo con cada caso, es posible que la reducción aplique directamente a las horas de labor diaria, aunque hay otros en los que se otorga un descanso compensatorio, ya sea mensual o anual.

¿Cuándo todas las empresas deben llegar a las 40 horas?

La reducción de la jornada laboral a 40 horas deberá estar implementada en todas las empresas a partir del 26 de abril de 2028.

Este proceso inició tras la publicación de la ley, el pasado 26 de abril de 2023, y su aplicación se estipuló para un lapso de 5 años en los que, progresivamente, se reducirían los tiempos de las jornadas.

El primer año (2024) la jornada laboral se estipuló en 44 horas; el tercer año (2026) se instaurará la jornada de 42 horas; y el quinto año (2028) se llegará a 40 horas.

Prohibición de reducción de ingresos

La Ley 40 horas, bajo el estatuto N°21.561, prohíbe la disminución de remuneraciones económicas tras la reducción de la jornada laboral.

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