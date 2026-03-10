Ley de 40 Horas: En esta fecha se volverá a rebajar la jornada laboral

10 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La ley de 40 horas contempla la reducción gradual de la jornada laboral, en pro de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores.

Según la Dirección del Trabajo, su aplicación no es inmediata, sino que se prolongará por un lapso de 5 años, mientras se cumplen progresivamente todas las etapas del acuerdo.

Cabe destacar que esta legislación sólo es aplicable a quienes se rigen por el Código del Trabajo. En consecuencia, no es extensiva para funcionarios a honorarios, contrata o planta.

¿Cuándo se volverá a rebajar la jornada laboral según la ley de 40 horas?

La jornada laboral volverá a rebajarse el próximo 26 de abril de 2026, cuando se establecerá el acuerdo en 42 horas, según lo estipulado en la ley 40 horas.

Desde la implementación del estatuto, tras su publicación el 26 de abril de 2023, solo se ha un ajusto ajuste el 26 de abril de 2024, para establecer las 44 horas laborales.

Posteriormente, el 26 de abril de 2026 se rebajarán dos horas para llegar a 42 horas y se espera que el 26 de abril de 2028 se rebajen dos horas más para llegar a 40 horas, e instaurar lo estipulado por la ley en cuanto al tiempo de las jornadas laborales.

Los cambios se han planteado para su ejecución cada dos años y en cada rebaja se disminuyen dos horas de la jornada anteriormente establecida.

¿Qué pasará con los ingresos tras la ley 40 horas?

Según ChileAtiende, la Ley 21.561 prohíbe reducciones de sueldo a consecuencia de la disminución de la jornada laboral. Asimismo, establece que no habrá modificaciones en el establecimiento de las horas extras de los empleados.

