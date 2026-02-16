Ley 40 horas: ¿Cuándo habrá una nueva reducción de la jornada laboral?

16 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La Ley 40 horas es un estatuto vigente destinado a la reducción gradual de la jornada laboral. Dada su naturaleza, su implementación se lleva a cabo de manera escalonada.

Esta legislación está orientada a un mayor bienestar y mejor calidad de vida de los trabajadores y, por consiguiente, de sus familias.

De acuerdo a lo reseñado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en su portal web, se espera que en 2028 la ley 21.561 tenga plena vigencia, al estar completamente ejecutada.

¿Cuándo habrá una nueva reducción de la jornada laboral?

La Ley 40 horas contempla la disminución de las horas de trabajo por etapas. La primera fase, que tuvo lugar el 26 de abril de 2024, implicó una reducción obligatoria de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales.

A partir del 26 de abril de 2026 tendrá lugar una nueva reducción de la jornada laboral, que representaría la segunda etapa del proceso. Bajo este concepto, la faena pasará de 44 horas a 42 horas.

Según lo estipulado por el sitio web oficial de ChileAtiende, en 2028 se hará el último ajuste que llevará la jornada a 40 horas.

¿Para quién aplica la Ley 40 horas?

Esta legislación solo se aplica a las personas que tienen una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

Lo que quiere decir que no aplica a funcionarios bajo honorarios, contrata o planta. Ello debido a que, en ese caso, el vínculo laboral es regulado por el Estatuto Administrativo.

Todo sobre Ley 40 horas