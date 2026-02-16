Entregan resultados del Aporte Familiar Permanente: Revisa si te corresponde el ex Bono Marzo

16 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Los primeros resultados del Aporte Familiar Permanente ya fueron publicados vía web, por lo que algunas personas podrán validar a partir de este 16 de febrero tanto si les corresponde el pago, como el día y la hora de retiro en caso que sea presencial.

Esta es una bonificación que se otorga de forma automática a todos aquellos que, para el 31 de diciembre del 2025, recibieron uno de estos beneficios: Subsidio Familiar (SUF), Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

De acuerdo al Instituto de Previsión Social (IPS), el monto que se recibe por este aporte es de $66.834, y se percibe por cada grupo familiar entero o carga familiar, de la siguiente manera:

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario : reciben un Aporte por familia

: reciben un Aporte por familia Personas con asignación familiar o SUF: reciben un Aporte por carga familiar o causante

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente?

Los beneficiarios pueden hacer la consulta en las páginas web www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, ingresando su RUN y fecha de nacimiento. Comúnmente, las primeras listas que se publican son de personas que reciben pagos habituales del IPS.

Grupo 1, publicación desde el 16 de febrero: corresponde a personas beneficiarias de SUF, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios entre el 14 y el 28 de febrero.

Grupo 2, publicación desde el 2 de marzo: aplican las mismas condiciones que el anterior grupo, pero que reciban el pago de sus beneficios usualmente entre el 2 y 13 de marzo. Además, se encuentran los pensionados del IPS, con cargas familiares.

Grupo 3, publicación desde el 16 de marzo: se otorga a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Qué pasa si cumplo con los requisitos y no aparezco en la lista?

Para las personas que consideren cumplir con los requisitos para la entrega del aporte y no aparezcan en la nómina de beneficiarios, pueden efectuar un reclamo a partir del 16 de marzo en el portal web www.aportefamiliar.cl, a través de una sección que se va a habilitar para tal fin.

Los reclamos también serán válidos para aquellos grupos familiares que hayan recibido menos cargas de las que corresponden.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente