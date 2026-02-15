Beneficio por Años Cotizados: ¿Quiénes recibirán el pago retroactivo?

15 feb. 2026 - 22:15 hrs.

Los adultos mayores pueden obtener desde ya el Beneficio Por Años Cotizados, una ayuda que incrementa su pensión y les reconoce el tiempo que cumplieron sus obligaciones previsionales antes de jubilarse.

Es un aporte económico de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF por 300 meses (25 años), los cuales se pagan si cumple con los requisitos de acceso.

¿Quiénes reciben el pago retroactivo del Beneficio por Años Cotizados?

Según ChileAtiende, se activa específicamente para las personas jubiladas a partir de diciembre de 2025. En estos casos, el dinero no siempre aparece en la primera cartola, sino que se entrega tras obtener la primera pensión.

Ejemplo: si una persona se pensiona en diciembre de 2025 y recibe su primera pensión en febrero, el cálculo del retroactivo puede considerar diciembre (mes en que comenzó a cumplir los requisitos) y enero, y sumar ese monto adicional en febrero.

En cambio, lo reciben desde enero los mayores de 65 años que ya estaban pensionados desde el 31 de julio de 2025 o antes.

Requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados

La entrega es automática y sin postular, por lo que se otorga a quienes reúnan las siguientes características:

Tener 65 años o más.

Pensionarse por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener al menos 120 meses de cotizaciones (10 años), si es mujer; o 240 meses de cotizaciones (20 años), si es hombre. El máximo de cotizaciones que puede reconocer es de 300 meses (25 años).

