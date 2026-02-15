"Es complejo entender cómo funciona una mente como la de él": Periodista que logró que "Asesino del Tambor" confesara más crímenes

15 feb. 2026 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Hugo Bustamante, conocido como "El Asesino del Tambor", recibió 10 años más de cárcel por un doble homicidio que cometió en 1996. Además, también fue declarado culpable por el crimen contra la joven Ámbar Cornejo, caso que estremeció al país.

Bustamante le confesó el doble homicidio a la periodista Ivonne Toro, quien escribió un libro sobre el caso Ámbar. Las víctimas corresponden a Helena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, desaparecidos en 1996 y cuyos cuerpos se encontraron en 2024.

"Hay un tema de confianza y respeto que sí existió en las entrevistas"

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, la periodista Ivonne Toro entregó detalles de cómo fue su encuentro con "El Asesino del Tambor" y la confesión del doble homicidio.

"En el marco de la investigación del asesinato de Ámbar, yo entrevisto a Hugo Bustamante; él está preso en la cárcel de Rancagua. Son varias conversaciones, muchas horas con él. En un diálogo que establecemos, me dice que hay algo que no se conoce. Me dice que me tiene un regalo y ese regalo es que hay dos crímenes que él no ha confesado y me da los nombres de estas personas", explicó la comunicadora sobre el momento en que Bustamante le hizo la confesión.

Luego de recibir dicha información, la periodista se encargó de investigar el caso, dando con la familia de las personas asesinadas. La confesión que le hizo Hugo Bustamante ayudó a esclarecer el hecho ante la justicia.

Respecto a la figura de Bustamante, Ivonne Toro sinceró que "es complejo entender cómo funciona una mente como la de Hugo Bustamante; creo que hay un tema de confianza y respeto que sí existió en las entrevistas".

"Creo que también hay un tema de protección a ciertas personas, como el tema de que su familia se pudiera ver involucrada en esto. Creo que también hay un tema de poder: en la cárcel, el único poder que tienes es hablar o callar; en este caso, cuando habla, él releva un antecedente dando a entender que tiene más información que entregar", concluyó la periodista.

