Colisión en Santiago Centro dejó dos personas lesionadas: Uno de los conductores conducía en estado de ebriedad

15 feb. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión entre dos vehículos se registró la madrugada de este domingo en la intersección de Lira con Avenida Santa Isabel, en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, el siniestro vial ocurrió cerca de las 04:30 horas de la mañana, momento en que un auto y una camioneta colisionaron, sufriendo daños considerables. Al interior de ambos móviles iban dos personas.

¿Qué informó Carabineros?

Producto del impacto, se reportó que dos personas quedaron lesionadas, pero fuera de riesgo vital, razón por la que fueron trasladadas hasta la Posta Central para recibir la atención médica correspondiente.

El teniente Fabián Reyes, de la Prefectura Santiago Central, informó que "uno de estos conductores estaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, y el otro conductor se dio a la fuga del lugar antes de que llegara Carabineros".

La autoridad policial precisó que "se están realizando las diligencias por parte de Carabineros" para encontrar a la persona que se fugó.

Los lesionados corresponden a los dos ocupantes del automóvil, pero también se reportó que una mujer, que iba en la camioneta, quedó atrapada, razón por la que fue llevada a un centro asistencial.

