"Este ha sido el peor Gobierno por lejos": Pablo Herrera lanza duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric

15 feb. 2026 - 09:15 hrs.

El cantante Pablo Herrera fue uno de los invitados del último episodio de "Only Friends", ocasión que aprovechó para lanzar sus dardos contra el actual Gobierno y criticar duramente al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Pablo Herrera contra Boric

"En cada historia o en cada suceso vienen historias de gobiernos anteriores, tanto de derecha como de izquierda, pero eran todos bastante buenos para mí. Creo que este ha sido el peor gobierno por lejos", dijo de entrada al comparar la administración Boric con sus antecesoras.

Pero eso no fue todo, ya que el artista fue un paso más allá y aseguró que no le tiene respeto al presidente: "O sea, de verdad, creo que han hecho un daño tremendo, y los chicos, porque para mí son chicos, partiendo por el Presidente Boric, ¿cachai? Que no me inspira respeto, ¿cachai?".

"La recag..."

Tras esto, Herrera profundizó un poco más en sus críticas a Boric, al asegurar que "siento que él no tiene respeto ni siquiera por la gente, ¿te fijas?".

"Siento que le dieron el Gobierno a un grupo de niños que estaban experimentando y la recag...", dijo finalmente el intérprete de "Tengo un amor".

Por último, el conductor del programa, José Antonio Neme, le dijo a Herrera que "ese análisis que tú haces es súper legítimo, yo puedo estar en desacuerdo quizás, pero no me parece provocador para nada".

