"Me veo hermosa": Mamá de Pailita impactó en redes sociales con radical cambio de look

14 feb. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La mamá del cantante Pailita sorprendió en redes sociales con un impactante cambio de look. Nancy Pailacheo dejó atrás su tradicional cabello y decidió optar por una transformación radical, que le quitó varios años de encima.

A través de la cuenta de la estilista Karla Castro en TikTok, se dio a conocer el "antes y el después" de la mamá del artista urbano, quien optó por unas largas extensiones en un tono rubio platinado. La mujer se mostró feliz con el resultado.

Mamá de Pailita optó por extensiones

"Hola, mis bellas. Así estaba mi clienta", relató la estilista en un video, en el que se le ve la parte posterior de la cabellera de Nancy. Se trata de un corte tipo melena bastante sencillo y en tono café oscuro.

"Antes de aplicar extensiones decidimos hacer un masajito de reconstrucción. El cabello tenía este tono, así que decidimos mezclar dos tonos: el que ella usaba de base y un platinado 1001, fantástico", agregó.

En el registro, la profesional indicó que por ahora se encuentran en un proceso de "adaptación": "Este fue el término de nuestro día, nos encantó el resultado, espero que a ustedes igual".

"Me veo hermosa"

"Hoy quise venir a arreglarme el pelito en la peluquería de Karlita, en Padre Hurtado", comentó, por su parte, Nancy Pailacheo a través de sus propias redes sociales.

"Los dejo cordialmente invitados para que vengan las personas a arreglarse el pelito. Miren qué hermoso me quedó mi pelito. Me voy súper contenta, muy feliz. Y me veo hermosa", añadió.

Aunque los videos compartidos en Tiktok por la estilista no tienen la opción de ser comentados, uno de ellos acumula casi 100 mil vistas y más de mil likes.

Revisa el cambio de look

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nancy Iris Pailacheo (@nancyirispailita)

Todo sobre Pailita