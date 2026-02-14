Bencina gratis: Conoce en este horario dónde podrías cargar tu vehículo por un máximo de hasta $120.000

14 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Copec sigue con su campaña de "La Hora Copec", en la que los conductores pueden cargar bencina gratis durante una hora.

En los últimos días, la hora de la bencina gratis ha sido entre el rango de las 16:00 y 17:00 horas, pero para este sábado la empresa anunció un cambio.

Según informó Copec en sus redes sociales, para este sábado la hora de bencina gratis será entre las 20:00 y las 21:00 horas.

En tanto, la estación que dará el combustible gratuito será anunciada a las 19:30 horas a través de su Instagram, por lo que llamaron a estar atentos.

Para recibir el beneficio, basta con acudir a la estación de servicio elegida del día dentro del horario establecido, donde podrás cargar combustible por un máximo de $120.000.