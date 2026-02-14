"Trabajo pericial no observó participación de terceras personas": PDI por cuerpo encontrado en lonja pesquera de San Antonio

14 feb. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 14 de febrero, personal de la Armada rescató un cuerpo que fue divisado por pescadores en la lonja de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

La situación movilizó a distintos organismos para esclarecer los hechos.

¿Qué dijo la PDI?

El subcomisario Jonathan Carvacho Galleguillos entregó la vocería de lo realizado en el sitio del suceso.

"Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio concurrieron hasta el sector de la lonja pesquera de San Antonio, ya que a las 08:00 horas, aproximadamente, pescadores divisaron un cuerpo, el que fue rescatado por personal de la Armada", dijo para comenzar.

Añadió que "el trabajo investigativo logró establecer que corresponde a una persona chilena, adulta, de 65 años y con residencia en la comuna de San Antonio. Además, el trabajo pericial no observó participación de terceras personas".

Para rematar, el policía sostuvo que "luego de las pericias, el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Legal para realizar la autopsia correspondiente".