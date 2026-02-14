Armada encuentra cuerpo flotando en la bahía de San Antonio: Se trataría de una mujer

14 feb. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile informó durante la mañana de este sábado el hallazgo de un cadáver en pleno mar, específicamente en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

¿Qué informó la Armada?

A través de un comunicado, la institución naval comunicó que en horas de la mañana "se recibió un llamado al número de emergencias marítimas 137, alertando sobre la presencia de una persona flotando en la bahía del puerto de San Antonio".

Producto de la situación anterior, se realizó un despliegue para verificar la situación que había sido denunciada.

Respecto al hallazgo, se informó que "personal de la Armada constató la presencia de un cuerpo sin signos vitales, correspondiente aparentemente a una persona de sexo femenino, procediéndose a resguardar el sitio conforme a los protocolos vigentes e informar del hecho a las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias de rigor".

Por último, la institución recalcó que "la Capitanía de Puerto de San Antonio reitera su compromiso permanente con la seguridad de la vida humana en el mar y recuerda a la comunidad la importancia de informar oportunamente cualquier situación de emergencia a través del número 137".

