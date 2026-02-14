Bencina gratis: Empresa que regala combustible cambió la hora de su promoción

14 feb. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Copec sigue con su campaña de "La Hora Copec", en la que los conductores pueden cargar bencina gratis durante una hora. Estaciones de Rancagua, La Serena, San Felipe y Talca han sido elegidas para regalar combustible a los ciudadanos que han acudido a los centros.

En los últimos días, la hora de la bencina gratis ha sido entre el rango de las 16:00 y 17:00 horas, pero para este sábado la empresa anunció un cambio.

¿A qué hora los conductores podrán tener bencina gratis?

Según informó Copec en sus redes sociales, para este sábado la hora de bencina gratis será entre las 20:00 y las 21:00 horas.

En tanto, la estación que dará el combustible gratuito será anunciada a las 19:30 horas a través de su Instagram, por lo que llamaron a estar atentos.

¿Cuántos días quedan de la campaña?

Para recibir el beneficio, basta con acudir a la estación de servicio elegida del día dentro del horario establecido, donde podrás cargar combustible por un máximo de $120.000.

Es importante recalcar que la promoción estará vigente solo hasta este domingo 15 de febrero.