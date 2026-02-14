Logo Mega

Colisión en región de Los Ríos deja cuatro muertos y seis heridos: Tercer vehículo atropelló a víctimas en la vía

¿Qué pasó? 

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos, correspondiente a una colisión que dejó cuatro personas fallecidas y seis lesionadas, de las cuales dos se encuentran en estado de gravedad. 

Según informó la Fiscalía de Los Ríos, el siniestro vial se registró a las 01:29 horas en la Ruta T-20, a la altura del km 26, sector Puente Negro, en la localidad de Mehuín. 

¿Qué informó la Fiscalía?

De acuerdo con los antecedentes entregados, el siniestro vial habría ocurrido porque uno de los vehículos involucrados -un station wagon- sobrepasó parcialmente el eje de la calzada en una curva por causas que se investigan, hecho que obstruyó la circulación del segundo vehículo.

Producto de la colisión, se informó que ambos conductores fallecieron. Además, a raíz del impacto, el station wagon volcó y dos de sus ocupantes quedaron en la carretera

El fiscal Sergio Carmona informó que, luego de que los ocupantes del station wagon quedaran en la vía, "pasó un vehículo, que se cree que es una camioneta, y atropelló a las dos personas que salieron eyectadas". El persecutor señaló que el móvil se dio a la fuga. 

Las diligencias están siendo trabajadas por la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito (UIAT), la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y peritos del Laboratorio Criminalística (Lacrim) de la PDI. 

