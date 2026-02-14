Américo se refiere por primera vez a su quiebre con Yamila Reyna: "Todo lo he vivido con mucho dolor"

14 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Una de las noticias más inesperadas del último tiempo fue el quiebre amoroso entre Américo y Yamila Reyna, pues la pareja tenía planes de matrimonio para los próximos meses.

Según los antecedentes que se han dado a conocer, el cantante y la actriz habrían tenido una discusión, la que derivó en un posterior forcejeo en una bencinera.

Américo rompe el silencio tras su quiebre con Yamila Reyna

La noche del viernes, el cantante tenía agendada una presentación en la Fiesta de la Vendimia de Palmilla, por lo que decidió aprovechar el escenario para entregar una reflexión sobre el momento mediático que está viviendo.

"Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. La verdad es que me ha tocado ver con mucho dolor, con decepción, con paciencia, escuchar y leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero todo lo he vivido con mucho dolor", partió diciendo el artista.

Luego, el cantante entregó un mensaje para la prensa. "Aprovechando que vinieron amigos, los medios, que vinieron desde Santiago hasta aquí y tenían mucho interés por hablar conmigo o escuchar unas palabras, puedo decir que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto. Entiendo que lo hacen, y lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y lo mío es cantar", afirmó.

"A los siete años, cuando me subí por primera vez a un escenario, supe que era mi lugar seguro. Esperé todos estos días para estar en un lugar seguro y poder decir, expresar un poco de mis sentimientos", recalcó Américo.

"Fue una historia preciosa"

El cantante también pidió respeto para su expareja, debido al interés mediático del mundo del espectáculo.

"Fue una historia preciosa, de la cual fueron todos testigos. Una historia real, que se acabó. Esperaba que no fuera de esta forma. De hecho, esperaba que no se acabara, pero así es la vida", expresó el cantante.

"Si me permiten esta noche sacarme un montón de cosas que tengo adentro y que no he podido durante días, así como voy a entregar lo mejor de mí en este show, cantando, quiero dedicármelo a mí mismo. En cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento. Y mucho respeto también pido por Yamila, por supuesto que sí", agregó Américo.

Por último, el cantante también aprovechó el momento para bromear. "Bueno, ya no tengo quién me arregle la camisa", dijo entre risas.

