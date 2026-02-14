Beneficio por Años Cotizados: Este es el requisito que cambiará para las mujeres

14 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las ayudas más relevantes que reciben los jubilados es el Beneficio por Años Cotizados, que entrega un aporte mensual en Unidades de Fomento (UF) a las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, y que tengan 65 años o más.

El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Es importante recalcar que el beneficio se suma directamente a la pensión del jubilado.

Si la persona ya no tiene fondos en su cuenta, es decir, su saldo está en cero, igual recibirá el Beneficio por Años Cotizados.

¿Qué requisito cambiará para las mujeres?

Para recibir el beneficio, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) y los hombres 240 meses (20 años), con un máximo de 300 meses continuos o discontinuos (25 años).

Sin embargo, el portal ChileAtiende informó que el requisito de cotizaciones irá aumentando de forma gradual con el paso de los años.

En concreto, a partir de enero de 2028 se les exigirá un mínimo de 132 meses cotizados, lo que equivale a 11 años.

El aumento de cotizaciones crecerá en 12 meses adicionales por 24 meses transcurridos, hasta llegar a los 180 meses (15 años) de cotización en 2036.

En el siguiente enlace (clic acá) puedes consultar si te corresponde recibir el Beneficio por Años Cotizados.

Todo sobre Beneficio por años cotizados