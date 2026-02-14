Sujeto fue detenido por Violencia Intrafamiliar en Cerrillos: Mantenía una orden de captura internacional por violación

14 feb. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del viernes, Carabineros informó que logró la detención de un hombre al interior de un domicilio ubicado en la "Toma Nuevo Amanecer", en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

Según informó la institución policial, el procedimiento se originó a raíz de una denuncia por VIF (violencia intrafamiliar) que realizó una mujer de nacionalidad chilena de 34 años de edad.

¿Qué dijo Carabineros?

La víctima informó a los uniformados que había sido agredida por el hombre, de nacionalidad peruana, tanto en la vía pública como al interior del domicilio que comparten, debido a celos.

La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial para constatar lesiones y después a su domicilio, lugar en el que se encontraba su pareja, quien fue detenido en flagrancia por Carabineros.

El teniente coronel Carlos Weinberger, de la Prefectura Santiago Rinconada, dijo que "luego de diversas diligencias, los carabineros lograron la detención del infractor de ley, percatándose después a través de las plataformas institucionales de que esta persona mantenía una orden de captura internacional desde su país por el delito de violación".

Además, se informó que el hombre mantenía antecedentes en su país de origen por el delito de hurto con agravantes.

El antisocial pasará a control de detención durante la jornada de este sábado.

