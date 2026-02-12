Beneficio por Años Cotizados: Este es el tope máximo que puedes recibir

12 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Los adultos mayores pueden incrementar la pensión con el Beneficio por Años Cotizados, una ayuda estatal estatal que les reconoce hasta 300 meses (25 años) de cotizaciones.

Es un pago automático de 0,1 UF mensuales por cada 12 meses cotizados, los cuales se agregan directamente al monto de la jubilación, sin importar si tiene fondos en su cuenta de ahorro previsional o no.

¿Cuánto es el máximo que entrega el Beneficio por Años Cotizados?

ChileAtiende indica que el tope del beneficio es de 2,5 UF mensuales, equivalentes a 300 meses (25 años) de cotizaciones, siempre que cumplan con lo siguiente:

Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro de vida.

Tener 65 años o más.

Haber cotizado al menos durante 120 meses (10 años), si es mujer. Si es hombre, requiere un mínimo de 240 meses (20 años) de cotizaciones.

¿Cómo se paga el Beneficio por Años Cotizados?

Al momento de recibir la pensión, el pago del beneficio se suma a la jubilación de las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más durante el 30 de noviembre de 2025.

Si se pensionaron a partir de diciembre de 2025, el beneficio se pagará de forma diferida. Es decir, lo obtendrán al momento de recibir su primera pensión e incluirá el retroactivo si corresponde.

Todo sobre Beneficio por años cotizados