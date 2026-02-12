Bencinera regala combustible durante una hora al día: ¿Hasta cuándo dura la campaña?

12 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Copec lanzó el lunes una novedosa campaña llamada "La hora Copec", iniciativa en la que están regalando bencina durante una hora al día en una estación de servicio que informan a diario.

El lunes la promoción se aplicó en una bencinera de la comuna de Rancagua, el martes fue el turno de La Serena y el miércoles cientos de automovilistas llegaron a San Felipe.

¿Hasta cuándo dura la promoción de bencina gratis?

La promoción de 60 minutos diarios de bencina gratis en Copec se extenderá hasta el domingo 15 de febrero, por lo que aún restan cuatro estaciones de servicio que ofrecerán el beneficio.

Para este jueves, la empresa informará a las 15:30 horas, a través de sus redes sociales, cuál será la bencinera que regalará combustible.

Los conductores podrán cargar bencina gratis en la estación seleccionada entre las 16:00 y las 17:00 horas, con un tope máximo de $120 mil por vehículo.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", informó la compañía.