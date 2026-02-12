Publican foto de los últimos días de James Van Der Beek antes de morir: Amiga del actor de Dawson's Creek compartió tierna imagen

12 feb. 2026 - 11:03 hrs.

Pesar en el mundo del espectáculo causó el miércoles la muerte de James Van Der Beek, actor de 48 años recordado por sus papeles en series como 'Dawson's Creek', 'CSI: Cyber', 'La Ley y el Orden' y 'How I Met Your Mother'.

Por ahora, no existe una causa de muerte confirmada, sin embargo, en 2024 el actor había dado a conocer públicamente que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer colorrectal, publicó TMZ.

La última foto de James Van Der Beek

Tras su muerte, Stacy Keibler —actriz, modelo y luchadora profesional estadounidense retirada— compartió en sus redes sociales una emotiva foto con Van Der Beek pocos días antes de que él perdiera la vida.

En la imagen, el actor aparece en silla de ruedas observando un atardecer, mientras su amiga está agachada a su lado mirándolo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stacy Keibler (@stacykeibler)

Junto a ello, Stacy le dedicó una emotiva despedida: "Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. (...) Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No tienes prisa. No te desplazas. No te preocupas por el mañana".

"En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro podría. Me mostraste lo que es confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón", añadió.

Incluso comentó que mientras miraban la puesta de sol, "una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es al azar". Para cerrar, escribió: "Ha sido un honor estar al lado de tu familia en estos momentos sagrados (...) Tu presencia fue una luz brillante en mi vida".

