Portazo a la Fiscalía en caso Procultura: Corte mantiene libre a Alberto Larraín y otros tres imputados

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las libertades de Alberto Larraín y de otros tres imputados en el caso Procultura. Los cuatro se encuentran solo con arraigo nacional

Juzgado de Garantía ya había rechazado la prisión preventiva

La Fiscalía Regional de Antofagasta apeló el lunes pasado a la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, quien dejó en libertad a Larraín y María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

El magistrado rechazó las prisiones preventivas de los cuatro. La fiscalía insistió ante la corte y en subsidio, en caso de no tener éxito, solicitó arresto domiciliario total. Nada de esto prosperó tras los alegatos del miércoles.

La apelación de la Fiscalía

En la apelación, la fiscalía sostuvo que "no se comparte lo resuelto por el tribunal (de garantía), puesto que este interviniente entiende que los parámetros invocados de la gravedad de la pena asignada al delito, que el delito imputado tuviere asignada pena de crimen en la ley, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo eran suficientes para otorgar la prisión preventiva de los imputados".

La fiscalía recordó, además, "el delito formalizado por sí solo tiene pena de crimen de cumplimiento efectivo de privación de libertad, a lo que añade su forma de comisión, bienes jurídicos vulnerados, probidad administrativa y el patrimonio fiscal afectado, que supera los $1.680 millones, y que la comunidad se vio perjudicada en una materia tan sensible como la prevención al suicidio, que no recibieron como producto el programa en su totalidad".

