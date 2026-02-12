Con ventanas termopanel y envolvente térmica: Así son las casas y departamentos que el Minvu entregó en Padre Hurtado

12 feb. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entregó 469 viviendas del proyecto "Padre hurtado somos todos II", que beneficiarán a más de 400 familias en la comuna de Padre Hurtado. Esto se da en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el gobierno, cuya finalidad es entregar 260 mil viviendas en todo el país.

En este sentido, los más de 1200 beneficiados podrán realizar trámites en la municipalidad o asistir al CESFAM, puesto que sus nuevos hogares están ubicados a pocos metros de estos establecimientos y otros comercios, centros asistenciales y servicios.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó la entrega de proyecto y compartió su emoción con este hito, ya que, estas casas mejorarán la calidad de vida de los beneficiarios. "469 es una gran cantidad de familias que llegan a otra etapa en sus vidas, producto de su esfuerzo, del esfuerzo del municipio, de las empresas y también del Estado. El Estado en su conjunto entiende que debe tener una política habitacional que mejore cada día la calidad de la vivienda social”, expresó.

¿Cómo son la viviendas?

Según informó el Minvu, la realización del nuevo conjunto habitacional es resultado de un trabajo en conjunto con dos organizaciones de vecinos: El comité de vivienda "Los viñedos de Padre Hurtado" que agrupa 405 familias y el comité "Lota Green", con 64.

El proyecto se divide en casas y departamentos. Cada vivienda tiene una superficie aproximada de 55,78 metros cuadrados. Están equipadas con cocina y baños con cerámica y espejos. Las habitaciones poseen ventanas de termopanel, ventilación pasiva y envolvente térmica para evitar la humedad.

Los departamentos están distribuidos en tres dormitorios, un baño, cocina, sala de estar, comedor, terraza y balcón. Las casas por su parte, cuentan con dos pisos y se diferencian por tener dos habitaciones, un espacio multifuncional y una ampliación proyectada para un tercer dormitorio.

Asimismo, el complejo residencial cuenta con una sede vecinal, multicancha deportiva, juegos infantiles y 215 puestos de estacionamiento. A futuro se proyecta la construcción de un parque de dos hectáreas al interior del condominio.

Con la entrega de este grupo de viviendas se contabilizan 1845 propiedades entregadas en la comuna de Padre Hurtado y más de 247 mil en nueve regiones del país, que equivalen al 95 por ciento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional.

