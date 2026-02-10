Tasa de interés para créditos hipotecarios cae a su nivel más bajo desde 2021

10 feb. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios registró una nueva caída, alcanzando 4,12%, su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando se ubicó en 4%.

Según consignó Emol, de acuerdo con los últimos antecedentes del Banco Central de Chile, la tasa de los préstamos hipotecarios alcanzó su nivel más bajo en cinco años. Sin embargo, aún se mantiene lejos de los valores observados antes de la pandemia.

¿Se empieza a recuperar el sector inmobiliario?

Este descenso refuerza las recientes señales de recuperación del sector inmobiliario, impulsadas en parte por medidas como el subsidio a la tasa de interés.

Por otro lado, durante enero, las tasas de los créditos comerciales subió de 8,4%, desde 8,1% en diciembre, mientras que las de consumo escalaron a 23,4%, frente al 22,2% del mes previo.

El aumento en la tasa de interés de los créditos de consumo se debió principalmente al incremento del producto crédito en cuotas de tarjetas de crédito, mientras que todos los productos de los créditos comerciales tuvieron alzas en sus tasas.

Además, las tasas de los créditos de comercio exterior se mantuvieron estables durante el mes, situándose en 5,8%.

En tanto, las tasas de captación en pesos se mantuvieron estables en los plazos de 30 a 89 días, 90 días a 1 año y 1 a 3 años, alcanzando valores de 4,2%, 4,4% y 4,8%, respectivamente. En contraste, las captaciones en el tramo de más de 3 años aumentaron a 6,4%.

