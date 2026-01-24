Subsidio DS120: Estos son los requisitos generales para postular

24 en. 2026 - 15:00 hrs.

El sueño de la casa propia está instalado en cientos de familias chilenas; la crisis inmobiliaria ha impedido que muchos tengan que postergar la adquisición de una propiedad.

Sin embargo, el Estado cuenta con algunas ayudas sociales que permiten que las familias de situaciones socioeconómicas más vulnerables puedan tener la posibilidad de acceder a su primera vivienda.

Entre esas ayudas se encuentra el Subsidio DS120, un beneficio habitacional que permite comprar una casa o departamento, nuevo o usado, con un valor máximo de hasta 2.000 UF (y hasta 2.200 UF en ciertas regiones extremas) mediante un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS120?

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) indica una serie de requisitos generales para acceder a este programa, los cuales son:

Ser mayor de edad.

Estar en el Registro Único de Inscritos del Serviu (la inscripción se hace en oficinas del Serviu y requiere carnet de identidad —original y fotocopia—. A cambio, el usuario recibirá una cartola que debe preservar para las próximas etapas).

No ser propietario de una vivienda (aplica para el postulante y su cónyuge).

No haber sido beneficiado anteriormente con vivienda o subsidio habitacional (aplica para el postulante y su cónyuge).

Ser titular de una cuenta de ahorro para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (más conocida como cuenta de ahorro leasing habitacional). El titular puede ser el postulante o su cónyuge.

No tener suscrito más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (aplica para el postulante y su cónyuge).

No podrán inscribirse ambos cónyuges por separado.

