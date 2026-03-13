PGU subirá a $250 mil en septiembre: Estos son los grupos beneficiados

13 mar. 2026 - 07:00 hrs.

A partir de septiembre de 2026, un grupo de adultos mayores podrá optar al nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que mejora su calidad de vida mediante un aporte a sus pensiones.

Es un beneficio de hasta $231.732 que este año se ajustará y ampliará su cobertura, permitiendo a más beneficiarios cobrar bajo un nuevo tope de $250.752 al mes.

¿A quién beneficiará el nuevo monto de la PGU?

Las personas de 75 años o más al 30 de septiembre podrán obtenerlo desde ese mes. Si cumplen esta edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, el aumento se hará efectivo a partir del mes de cumpleaños, según ChileAtiende.

Los pensionados de gracia o por leyes de reparación mayores de 75 años, al 30 de septiembre, podrán solicitarla anticipadamente desde junio. Si los cumplen entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrán acceder a contar del mes de cumpleaños.

Requisitos para solicitar la PGU

El aporte es exclusivo para las personas de la tercera edad que cumplan con lo siguiente:

Ser mayor de 65 años al momento de obtener el beneficio.

No integrar el 10% más rico de la población. Esto se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; junto con una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo solicitar la PGU?

Para presentar la petición, los interesados deben ingresar al portal de consulta y solicitud (pulsa aquí), donde tendrán que indicar su RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema indica que cumplen los requisitos, permitirá acceder con Clave Única para completar y enviar el formulario de petición.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal