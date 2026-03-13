¿Qué pasó con Monty Torrent? Así luce la recordada bailarina de Mekano

13 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las figuras más recordadas de Mekano fue Monserrat "Monty" Torrent, quien formó parte del programa entre 2001 y 2007, destacando por sus bailes, actuaciones y escenas humorísticas.

Durante ese periodo también participó en las producciones dramáticas del espacio, como "Amores Urbanos", "Don Floro", "Es Cool", "Mitu" y "Porky te amo".

¿Qué hizo Monty Torent después de Mekano?

Tras el término de Mekano en 2007, Monty continuó ligada al mundo de la televisión y participó en distintos proyectos. Uno de ellos fue el programa de farándula "Mira quién habla", donde incluso se postuló al reinado del Festival de Viña del Mar.

En paralelo, Monserrat estudió Relaciones Públicas con mención en Marketing en el Duoc UC y posteriormente cursó un Diplomado en Marketing Digital en la Universidad de los Andes.

También se ha desempeñado como animadora, trabajando cerca de una década en canales de cable como Vía X y Bang TV, conduciendo programas como "Bang! Todo suena". Asimismo, fue panelista de "Así Somos".

Por otra parte, tuvo un emprendimiento con la creación de su propia marca de ropa deportiva, llamada Canela Fit Dress, aunque lamentablemente el proyecto terminó en 2020.

El presente de Monty Torent

En la actualidad, Monty Torrent se mantiene activa en el mundo de las comunicaciones y participa en el programa "Sabingo", donde recorre distintos destinos y comparte sus experiencias como turista.

Además, la exfigura de "Mekano" mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma donde comparte parte de su día a día y sus recorridos por diferentes lugares del mundo a sus más de 350 mil seguidores.

