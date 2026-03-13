"Algo te hiciste": El cambio físico de Princeso que no pasó desapercibido

13 mar. 2026 - 09:38 hrs.

Durante un programa de trasnoche, el chico reality Leonardo Vallana, más conocido popularmente como Princeso, fue el invitado especial y, en cuanto entró al set, el conductor le preguntó por el notorio cambio físico que tenía.

El participante había estado durante meses en un reality show en Perú, y confesó que lo que ganó en el encierro lo invirtió en él mismo, además de estar a punto de comprar un auto y un departamento.

El cambio físico de Princeso

Sergio Lagos fue quien le hizo el comentario inmediatamente después de presentarlo en el programa: "Míralo cómo está. Princeso versión 2026, no solo hay un trabajo físico. Algo te hiciste en la cara".

"Yo soy hermoso natural, del Olimpo", bromeó en un principio, pero luego transparentó el cambio: "Nos retocamos la cara. Nos hicimos toda la cara de nuevo. Me hice la papada, la pera, los pómulos, los labios, la nariz, todo".

En la misma instancia, transparentó que todos los cambios estéticos fueron por canjes, y agradeció la fama que le dio ingresar nuevamente a un reality luego de casi 10 años. "Me cambió la vida en todos los sentidos, hasta me cambió la cara", se sinceró con La Cuarta.

Mira el cambio físico de Princeso: