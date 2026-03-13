SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la zona norte

13 mar. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la mañana de este viernes un tsunami en las costas nacionales tras un fuerte temblor de magnitud 6,5 registrado en la zona norte del país.

¿Qué dijo el SHOA sobre la posibilidad de tsunami en Chile?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 39 km al suroeste de Huasco, en la región de Atacama, a 28 km de profundidad.

Todo sobre Temblor