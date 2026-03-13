Fuerte temblor de magnitud 6,5 sacude a la zona norte de Chile

13 mar. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 6,5 se registró durante la mañana de este viernes en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 10:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 39 kilómetros al suroeste de Huasco, a 28 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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